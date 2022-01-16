Хакеры могут атаковать системы зарядки электромобилей

Системы зарядки электрических автомобилей, которые начинают массово устанавливать во многих странах мира, оказались уязвимыми перед возможными кибератаками. Об этом сообщили специалисты их компании UTSA.

Если вы думаете, что зарядная станция – это только трансформатор с проводом и специальной розеткой, то вы просто ничего не знаете о современном электротранспорте. Системы зарядки электрокаров сложнее, чем привычные для нас автозаправочные станции. Кроме прочего, они работают автономно, без участия операторов.

Однако нужно управлять поставляемым напряжением тока, вести централизованный учет, идентификацию клиентов, принимать деньги за «заправку» и т.д. Такие системы могут атаковать хакеры. Во время исследования проблемы специалисты выявили 13 очень серьезных уязвимостей, которые могут быть использованы для похищения персональных данных пользователей, а также их денег.