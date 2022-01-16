 

Хакеры могут атаковать системы зарядки электромобилей

16.01.2022, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Системы зарядки электрических автомобилей, которые начинают массово устанавливать во многих странах мира, оказались уязвимыми перед возможными кибератаками. Об этом сообщили специалисты их компании UTSA.

Если вы думаете, что зарядная станция – это только трансформатор с проводом и специальной розеткой, то вы просто ничего не знаете о современном электротранспорте. Системы зарядки электрокаров сложнее, чем привычные для нас автозаправочные станции. Кроме прочего, они работают автономно, без участия операторов.

Однако нужно управлять поставляемым напряжением тока, вести централизованный учет, идентификацию клиентов, принимать деньги за «заправку» и т.д. Такие системы могут атаковать хакеры. Во время исследования проблемы специалисты выявили 13 очень серьезных уязвимостей, которые могут быть использованы для похищения персональных данных пользователей, а также их денег.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / 80% украинцев не верят, что выиграли бы суд у более богатого или влиятельного человека – опрос

04.12 / “А что писать? 92 года. Сами все понимаете”. Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант

09.07 / Выезд украинцев на работу за границу можно остановить – Зеленский

09.08 / Участники конференции по Ливану договорились выделить стране более 250 млн евро

12.01 / Стефанчук ответил телеканалу “Рада” на сообщение о своей “смерти” песней российской рок-группы

28.11 / У заразившихся «омикроном» выявили нехарактерные для COVID-19 симптомы

01.08 / Плющенко обещал новые сенсации после ухода Косторной от Тутберидзе

26.09 / Кандидат в канцдеры ФРГ Лашет “засветил” бюллетень на выборах

21.06 / Антонов прибыл в посольство РФ в Вашингтоне

16.07 / Euronews – из-за рекордных ливней Европа внезапно оказалась под водой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика