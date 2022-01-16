Свиная чума у ​​диких кабанов беспокоит итальянскую свиноводческую промышленность

Обнаружение африканской свиной чумы в северной Италии заставило итальянских фермеров опасаться значительного экономического ущерба для основного направления сельскохозяйственного экспорта и вынудило сократить официальные сезоны для охоты на дичь и сбора ценных трюфелей. Об этом сообщает портал Phys.org.

Ранее в этом месяце вирус, который может быть смертельным для свиней, но не наносит вреда людям, был обнаружен у дикого кабана в регионе Пьемонт на северо-западе Италии.

Дикие кабаны, мясо которых используется во многих рецептах коренного населения, являются популярной добычей охотников в Италии. Министры здравоохранения и сельского хозяйства страны запретили охоту и другой публичный доступ в леса и парки в некоторых частях Лигурии и Пьемонта, чтобы попытаться предотвратить распространение вируса среди большего количества животных.

Чтобы ограничить возможность контакта с другими зараженными дикими кабанами, части этих двух регионов были объявлены закрытыми для велосипедистов и туристов, а также для рыбалки и охоты на дичь. Также не разрешается собирать трюфели. Сбор других грибов также запрещен в течение следующих нескольких месяцев.

Согласно официальному календарю Пьемонта для охоты на трюфелей, в процессе которой используются собаки, сезон сбора высоко ценимых белых трюфелей, в том числе происходящих из района Альба в Пьемонте, заканчивается 31 января, так что большая часть этого периода уже прошла.

Сбор некоторых черных трюфелей должен быть завершен к ноябрю или декабрю, в зависимости от вида, но другие виды ценных грибов обычно собирают до конца зимы. Итальянское фермерское лобби Confagricoltura сообщает, что Китай, Япония, Тайвань и Кувейт уже приостановили импорт итальянской свинины, а соседняя Швейцария также ввела некоторые ограничения.

Итальянский экспорт свинины и продуктов из свинины составляет 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов) в год, причем около трети этой суммы приходится на продажи за пределами Европейского Союза.