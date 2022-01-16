 

«Прошу прощения, был в запое»: генсек НАТО отозвал свои слова о приёме Украины в альянс

16.01.2022, 12:51, Разное
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дезавуировал своё заявление о приёме в военный блок Украины и Грузии. 

«Я бы хотел извиниться за свои слова, но в тот момент из-за проблем в личной жизни я находился в запое. Разумеется, Украину и Грузию в НАТО мы не видим, нам хватает своих стран-балластов. Я уже позвонил министру обороны России Сергей Шойгу и объяснил ситуацию. Он с пониманием отнесся к моему положению, надеюсь, что кризис мы преодолели»,- заявил Столтенберг. 

В ближайшее время Комитет по этике НАТО даст оценку действиям Столтенберга. Москва пока не комментировала ситуацию, однако по информации высокопоставленного источника из МИД, никаких претензий у России к Столтенбергу нет.

«Мы все люди, ничто человеческое нам не чуждо. Ельцин неделями не расставался со стаканом, наши западные партнёры с пониманием воспринимали его увлечение. Хорошо, что Столтенберг публично объяснился, так что никаких вопросов у России к нему нет»,- пояснил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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