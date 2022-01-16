Доктор рассказал о худшем завтраке для сердца и поджелудочной

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что употребление бутербродов с маслом и сыром чревато негативными последствиями для здоровья. Частое употребление такой еды вредит сердцу и поджелудочной железе.

Доктор сообщает, что жирная пища создает большую нагрузку для поджелудочной железы и печени, при которой органы работают в усиленном режиме. Большое содержание холестерина и триглицеридов в таких бутербродах имеет негативное влияние на здоровье. Это опасно быстрым развитием атеросклероза кровеносных сосудов, при котором происходит их поражение. Обстоятельства дел становятся хуже, если добавлять к употреблению такой пищи алкогольные напитки.

Вялов отмечает, что полностью отказаться от употребления бутербродов необязательно. Достаточно просто уменьшить частоту и количество приемов жирной пищи. Важно следить за тем, чтобы рацион питания имел меньшее количество животных жиров и больше растительных. Кроме того, полезно сделать некоторые приемы пищи вегетарианскими, пишет портал Newinform.

Источник: rg.ru