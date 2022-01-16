 

Продюсер «Холостяка» рассказал, что на проекте не будет Гасанова и Манукяна

16.01.2022, 12:49, Разное
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Продюсер шоу «Холостяк» Армен Оганян сообщил, что зрители не смогут увидеть Давида Манукяна и Гусейна Гасанова. Он дополнил, что пока неизвестно, кто будет следующим участником проекта.
Совсем скоро на телеэкраны выйдет новый сезон проекта «Холостяк». Поклонники считают, что экс-избранник Ольги Бузовой Давид Манукян может быть интересным главным героем. В фавориты публики попал и известный блогер Гусейн Гасанов, от которого никогда не слышно рассказов о личном. У продюсера проекта имеется личная позиция на этот счет, которая не совпадает с мнением фанатов.

Армен Оганян объяснил, что Гусейна Гасанова и Давида Манукяна зрители не увидят, так как в шоу принимают участие только те мужчины, планирующие найти свою вторую половинку. Пока у этих известных людей желания искать любовь не появлялось. Также он сообщил, что сейчас происходит решение вопроса о новом участнике, но он уверяет, что это точно не представители сильного пола, о которых написано выше.

Instagram @dava_m
После заявлений продюсера в социальных сетях стали обговаривать кандидатуру Курбана Омарова, не так давно расставшегося с Ксенией Бородиной. Бывший избранник телеведущей предложения фанатов не разъясняет. Раньше он говорил, что пару не ищет, так как уже состоит в отношениях.

Источник: www.starhit.ru



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