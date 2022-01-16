Сергей Шакуров рассказал свою семейную тайну

Сергей Шакуров отмечал свое 80-летие 1 января. На праздновании актер рассказал гостям секрет его семьи.

Сергей Шакуров вспоминал историю, рассказанную его матерью, как он появился на свет. 31 декабря у Ольги Сергеевны наступили схватки, но жительница не планировала родить наследника в «старом году». Она испытывала боль, но не хотела рано выезжать в роддом Грауэрмана. В итоге получилось исполнить свое желание и родить сына 1 января.

На сцене театра именинник принимал поздравления. Перед поклонниками он появился в постановке «Маленькие комедии». Публика одаривала его цветами и аплодисментами. Также отметили, что, невзирая на возраст, артист имеет прекрасную физическую форму. Как выяснилось, каждый свой день он начинает с пробежки. В жизни актера всегда есть место спорту, он садится на шпагат и сейчас.

Напомним, что в конце 2020 года Сергей Шакуров был инфицирован COVID-19. Благодаря докторам и огромному желанию жить, он смог выздороветь, восстановиться и продолжить работу.

Источник: 7days.ru