 

Hill – Китай объявил о начале долгосрочного сотрудничества с Ираном и раскритиковал США за санкции против Тегерана

16.01.2022, 12:16, Новости дня
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Главы внешнеполитических ведомств Китая и Ирана объявили о вступлении в силу договора о сотрудничестве, который будет действовать 25 лет, пишет The Hill. При этом китайская сторона воспользовалась этой возможностью для критики США за её односторонние санкции против Тегерана.


AP

Министры иностранных дел Китая и Ирана объявили о начале действия договора о сотрудничестве, заключённом между двумя странами на 25 лет, пишет The Hill. При этом Китай также воспользовался этой возможностью, чтобы раскритиковать односторонние санкции США против Тегерана.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное в марте прошлого года, устанавливает партнёрские отношения между двумя странами в таких областях, как здравоохранение, инфраструктура, кибербезопасность и сельское хозяйство.

Теперь, как подчёркивает The Hill, Иран стал участником многотриллионной инициативы Пекина «Один пояс — один путь». Кроме того, сделка между Поднебесной и Ираном также нацелена на то, чтобы расширить их партнёрство с другими странами, говорится в статье.

Министр иностранных дел Китая Ван И высказался в поддержку возобновления переговоров по иранской ядерной сделке 2015 года и при этом раскритиковал США за введение односторонних санкций против Ирана.

США и другие страны, в свою очередь, уже выразили обеспокоенность по поводу этого двустороннего соглашения.

В 2018 году тогдашний американский президент Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки 2015 года, требовавшей от Ирана ограничить обогащение урана в обмен на ослабление действовавших против него санкций. Год спустя Тегеран начал нарушать условия данного соглашения, и с тех пор международные переговоры по этому вопросу зашли в тупик, отмечается в статье.

Кроме того, Вашингтон, как напоминает издание, ввёл санкции против Китая и продолжает дипломатический бойкот предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.



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