 

На Украине заявили о «глубокой маргинализации» страны

16.01.2022, 12:00, Новости дня
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что выявилась «глубокая маргинализация» Украины на международной арене.

«Нужно признать, что, как только об Украине стали говорить без Украины, сразу выявилась глубокая маргинализация нашей страны на международной арене», – написал он в Facebook.

Волошин отметил, что за последние годы Украина не выступила ни с одним собственным и реалистичным планом урегулирования конфликта на Донбассе и урегулирования отношений с Россией.

«Кому-то казалось, что мы все время были в центре просто потому, что мы были и остаемся проблемой. Слово «Украина» везде звучит и сейчас. Но всем ясно, что мы не игрок. Оттого так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами национальных границ», – сообщил он.

Депутат указал, что в разгар кризиса сообщений от власти очень мало, по его словам, кто-то из западных дипломатов еще приезжает в страну только ради сохранения имиджа «защитника Украины».

«Вот и остается, что ждать «возвращения гетмана» и обсуждать ураганный ветер, поваливший елки. Притом что, как говорила героиня одного блокбастера о восстании машин, «буря только начинается», – заключил он.

Ранее член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов заявил, что страны Запада снова принялись обсуждать «Украину без Украины», в связи с чем можно ожидать очередного витка обострения обстановки в регионе. 



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