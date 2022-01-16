 

Трамп уличил американских чиновников во лжи о России

16.01.2022, 12:00, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками заявил, что американские чиновники специально усложняли работу его администрации, используя ложь о России.

«Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, – это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», – отметил бывший лидер США, передает РИА «Новости». 

Он подчеркнул, что по такой же схеме действовали и против него, обвиняя в связях с Москвой. После президентских выборов 2016 года власти страны начали расследование о взаимоотношениях Трампа с Россией и ее вмешательством в результаты голосования.

В 2016 году Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, тогда были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией.

Ранее Трамп заявил, что республиканцы в 2022 году восстановят контроль над обеими палатами Конгресса США, а по итогам президентских выборов в 2024 году вернутся в Белый дом. 



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