Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Ты знаешь, я так ненавижу эти цифры, но за год это уже минус 30”, – ответила Зарицкая ведущей на вопрос: “Какой результат похудения на сегодняшний день?”
Также певица добавила, что сбрасывать лишний вес ей помогают физические нагрузки.
“Сейчас я снова начинаю танцевать. Это по три, по четыре часа три раза в неделю”, – рассказала Зарицкая.
ВИДЕОПро похудение на 30 кг Зарицкая рассказывает на тайм-коде 2.21. Видео: Невероятная правда о звездах / YouTube
Контекст:
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.
Зарицкая после участия в шоу “Танцы со звездами” осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет