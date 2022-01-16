Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год

“Ты знаешь, я так ненавижу эти цифры, но за год это уже минус 30”, – ответила Зарицкая ведущей на вопрос: “Какой результат похудения на сегодняшний день?”

Также певица добавила, что сбрасывать лишний вес ей помогают физические нагрузки.

“Сейчас я снова начинаю танцевать. Это по три, по четыре часа три раза в неделю”, – рассказала Зарицкая.

ВИДЕОПро похудение на 30 кг Зарицкая рассказывает на тайм-коде 2.21. Видео: Невероятная правда о звездах / YouTube

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Зарицкая после участия в шоу “Танцы со звездами” осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг.

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