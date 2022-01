Песков о кибератаках на правительственные сайты Украины: Мы тут ни при чем

“Мы тут ни при чем. [… ] Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде”, – сказал Песков.

Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: “We have nothing to do with it. * … * We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather.” https://t.co/Z1sEfHdV3P pic.twitter.com/VP4YeT6RFf

— The Hill (@thehill) January 16, 2022

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В ее результате пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

10 сайтов подверглись вторжению, но утечки персональных данных не было, портал госуслуг “Дія” был отключен по требованию Службы безопасности и Госспецсвязи, мобильное приложение работало в обычном режиме, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его информации, целью хакеров было получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

О кибератаке сообщили президенту США Джо Байдену. Соединенные Штаты обеспокоены случившимся, заявили в Белом доме.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС “мобилизует все ресурсы”, чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД Германии, Молдовы, Швеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

Центр анализа угроз Microsoft Threat Intelligence Center объявил 15 января, что кибератаки, которым подверглись ряд украинских организаций, связаны с вредоносным программным обеспечением, которое появилось на компьютерах в Украине 13 января и выглядит как программа-вымогатель, у которой при этом нет механизма восстановления с целью получения выкупа.

—