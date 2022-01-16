 

Песков о кибератаках на правительственные сайты Украины: Мы тут ни при чем

16.01.2022, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы тут ни при чем. [… ] Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде”, – сказал Песков.

Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: “We have nothing to do with it. * … * We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather.” https://t.co/Z1sEfHdV3P pic.twitter.com/VP4YeT6RFf

— The Hill (@thehill) January 16, 2022

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В ее результате пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

10 сайтов подверглись вторжению, но утечки персональных данных не было, портал госуслуг “Дія” был отключен по требованию Службы безопасности и Госспецсвязи, мобильное приложение работало в обычном режиме, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его информации, целью хакеров было получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

О кибератаке сообщили президенту США Джо Байдену. Соединенные Штаты обеспокоены случившимся, заявили в Белом доме.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС “мобилизует все ресурсы”, чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД Германии, Молдовы, Швеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

Центр анализа угроз Microsoft Threat Intelligence Center объявил 15 января, что кибератаки, которым подверглись ряд украинских организаций, связаны с вредоносным программным обеспечением, которое появилось на компьютерах в Украине 13 января и выглядит как программа-вымогатель, у которой при этом нет механизма восстановления с целью получения выкупа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Лояльные президенту Гвинеи силы задержали участвовавших в мятеже военных

26.10 / Эксперты рассказали о процессоре в MacBook Air 2022

24.06 / В Мексике разбился самолет, есть погибшие

11.07 / Пентагон пообещал изучить обращение властей Гаити с просьбой об отправке войск

21.08 / Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха на станции

30.11 / Объявлено о презентации нового смартфона Honor 60

16.12 / Вести – украинский депутат обвинил в срыве легализации марихуаны «агентов Кремля»

26.09 / Euronews – власти ЕС обвиняют в ущемлении гражданских прав и свобод в борьбе с COVID-19

16.10 / В Харькове нашли тело пенсионерки, державшей бойцовских собак. Соседка сказала полиции, что женщину загрызли

18.08 / Более 80% умерших от коронавируса в Украине – люди старше 60 лет – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика