Тасманово мое

Неделя моря от Физраствора в «Новой газете».

Хроника побед РФ в надводной и подводной информационной войне. День 6 Суббота. РФ выигрывает информационную войну в Тасмановом море (площадь 2.300.000 кв. км, наибольшая глубина 6000 м).

ОТ РЕДАКЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

—