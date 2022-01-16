Появились первые изображения нового компактного электрического кроссовера Toyota bZ1

Японская компания Toyota сообщила о создании нового суббренда под названием bZ.

Первым на рынок автомобилем под данной маркой выйдет электрический кроссовер bZ4X, который ранее уже презентовали публике. Вместе с тем производитель также готовится предложить на рынке компактный городской паркетник bZ1. Пока точные сведения об автомобиле неизвестны, однако эксперты полагают, что новинка выступает в качестве электрического исполнения Aygo X.

Новая модель получил стильный салон с расширенными опциями. Кроме того, для электрического кроссовера предусмотрели платформу TNGA. Прогнозируется, что запас хода на городском электрокаре составит около 300 километров. Приблизительная стоимость автомобиля составит от 20 тысяч евро, однако точный прайс опубликуют позже.