 

Появились первые изображения нового компактного электрического кроссовера Toyota bZ1

16.01.2022, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японская компания Toyota сообщила о создании нового суббренда под названием bZ.

Первым на рынок автомобилем под данной маркой выйдет электрический кроссовер bZ4X, который ранее уже презентовали публике. Вместе с тем производитель также готовится предложить на рынке компактный городской паркетник bZ1. Пока точные сведения об автомобиле неизвестны, однако эксперты полагают, что новинка выступает в качестве электрического исполнения Aygo X.

Новая модель получил стильный салон с расширенными опциями. Кроме того, для электрического кроссовера предусмотрели платформу TNGA. Прогнозируется, что запас хода на городском электрокаре составит около 300 километров. Приблизительная стоимость автомобиля  составит от 20 тысяч евро, однако точный прайс опубликуют позже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / На Венецианском кинофестивале покажут фильм «Капитан Волконогов бежал»

08.01 / Турция назвала необходимостью покупку российских С-400

26.06 / Мнения: Тайная память и тайная скорбь

22.06 / Пискарев передал Памфиловой материалы о зарубежном вмешательстве

12.10 / Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве

17.11 / Марка Mazda представила в США кроссовер CX-50 2022 модельного года

02.02 / Налоговый вычет на фитнес могут распространить на уже действующие договоры

15.03 / Американцы признали, что NASA до сих пор зависит от России

30.12 / Одну из пострадавших во время пожара в Косовской ЦРБ самолетом доставили в Киев – ГСЧС

07.01 / “Задок зачетный”, “Девочка пропала”. Падчерица Ивана Урганта в рваных чулках оголила на камеру ягодицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика