Черная дыра в центре Млечного Пути проявляет необычную активность

В самом центре Млечного Пути находится огромная черная дыра, получившая научное название объекта Стрелец A. За последнее время астрономы фиксируют необычную активность в данном районе. В частности, у черной дыры наблюдаются непонятные вспышки.

По словам ученых, вспышки наблюдались и ранее. Однако сейчас они происходят в пять, а иногда даже и в десять раз чаще, чем обычно. При этом в космическое пространство излучаются мощные потоки рентгеновских и гамма-лучей.

Пытаясь понять, что происходит, исследователи подняли архив наблюдений за черной дырой за последние полтора десятилетия. Оказалось, что с 2006 по 2008 год также наблюдалась необычно высокая активность в данном районе. Однако позже по непонятным причинам, все снова успокоилось.