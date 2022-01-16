 

Черная дыра в центре Млечного Пути проявляет необычную активность

16.01.2022, 11:52, Новости дня
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В самом центре Млечного Пути находится огромная черная дыра, получившая научное название объекта Стрелец A. За последнее время астрономы фиксируют необычную активность в данном районе. В частности, у черной дыры наблюдаются непонятные вспышки.

По словам ученых, вспышки наблюдались и ранее. Однако сейчас они происходят в пять, а иногда даже и в десять раз чаще, чем обычно. При этом в космическое пространство излучаются мощные потоки рентгеновских и гамма-лучей.

Пытаясь понять, что происходит, исследователи подняли архив наблюдений за черной дырой за последние полтора десятилетия. Оказалось, что с 2006 по 2008 год также наблюдалась необычно высокая активность в данном районе. Однако позже по непонятным причинам, все снова успокоилось.



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