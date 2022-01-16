 

Принц Гарри готовит иск против правительства Великобритании

16.01.2022, 11:30, Разное
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Принц Гарри добивается судебного пересмотра решения Министерства внутренних дел, запрещающего ему лично финансировать охрану для себя и своей семьи во время пребывания в Великобритании. Во избежание недомолвок представители Гарри опубликовали петицию, поясняющую такое решение:

Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении и на всю жизнь. Он остается шестым в очереди на престол, дважды проходил боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась хорошо задокументированным угрозам со стороны неонацистов и экстремистов. Хотя его роль в учреждении изменилась, его профиль как члена Королевской семьи не изменился. Как и угроза для него и его семьи. Герцог и герцогиня Сассекские лично финансируют частную службу безопасности для своей семьи, однако эта служба безопасности не может обеспечить необходимую полицейскую защиту, необходимую во время пребывания в Великобритании. В отсутствие такой защиты принц Гарри и его семья не смогут вернуться в свой дом.

С тех пор как в 2020 году Гарри и  Меган Маркл отказались от своих обязанностей старших членов королевской семьи, они лишились и полицейской защиты, финансируемой налогоплательщиками. Согласно заявлению, герцог впервые предложил лично оплатить безопасность Великобритании для себя и своей семьи в январе того же года во время визита в Сандрингем.

Это предложение было отклонено. Он по-прежнему готов покрыть расходы на безопасность, чтобы не навязываться британскому налогоплательщику. Как широко известно, другие лица, покинувшие государственные должности и имеющие неотъемлемый риск угрозы, получают полицейскую защиту бесплатно. Цель принца Гарри была проста – обеспечить безопасность себя и своей семьи, находясь в Великобритании, чтобы его дети могли знать его родную страну.

Пресс-секретарь также упомянул поездку Гарри в Великобританию в июле прошлого года, чтобы открыть статую в честь его покойной матери, принцессы Дианы. Во время визита его безопасность была “поставлена под угрозу из-за отсутствия полицейской защиты”, когда он покидал благотворительное мероприятие. По данным The Guardian, за его машиной гнались папарацци.

С отсутствием полицейской защиты возникает слишком большой личный риск. Принц Гарри надеется, что его петиция — после почти двух лет просьб о безопасности в Великобритании — разрешит эту ситуацию, – говорится в заявлении.



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