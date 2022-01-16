Красные колготки и кожаное пальто. Какие микротренды будут актуальны в 2022 году

Микротренды — это небольшие и необязательные изменения в моде, которые, однако, позволяют экспериментировать и дают возможность вдохнуть новую жизнь в привычные вещи. Преимущество микротрендов в том, что они не требуют больших вложений и их значительно легче ввести в повседневный образ.

Часто одна небольшая покупка может добавить настроения, не ставя под угрозу тщательно отточенный личный стиль. Иногда это что-то очень простое, например свежая цветовая комбинация или новый способ носить базовые вещи. Микротренд может побудить изменить способ одеваться, что позволит разрушить монотонность костюма.

Микротренды существуют круглый год, но часто пик их приходится на зиму, когда модницы и модники ищут интересные способы стилизовать свои пальто и джемперы. Вот несколько зимних микротрендов 2022 года, которые помогут добавить новизны в привычные вещи.

Пальто из кожи (главное фото)

В последнее время модницы вновь достают свои кожаные пальто носят их со всем: от сапог до колен до кроссовок. Поэтому не упустите момент надеть пальто уже сейчас, поко оно не стало настоящими трендом.

Меховая шапка-ведро

Такие шапки можно было видеть еще в декабре прошлого года, но тогда модницам было не до этого: все были заняты подготовкой подарков к Новому году. Зато сейчас можно заметить, что спрос на эти ретро-шапки только растет.

Колье с подвеской с логотипом от Вивьен Вествуд

Несмотря на то что это колье остается неизменным на протяжении многих лет, оно вновь стало неотъемлемым украшением модниц с тех пор, как Дуа Липа появилась в нем на Brit Awards.

Красные колготки

Зимой модницы обычно носят колготки, но этом году они экспериментируют с цветом. Красные колготки выглядят сегодня невероятно свежо.

Корсет

Еще один микротренд, который уже готов стать хитом, — это корсет. Он появляется сегодня в комбинации с джинсами чаще, чем когда-либо. Это может быть корсет в стиле барокко с кружевом спереди, но возможны и другие варианты, которые больше подходят конкретному стилю.

Ботинки

Вновь вернулись ботинки на платформе. В 2022 году платформу можно будет видеть во всех типах обуви: туфлях “Мэри Джейн”, мокасинах и ботинках. Сейчас зима, поэтому стоит приобрести последние.

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Спортивные носки

Порой самые простые изменения могут полностью преобразить внешний вид. Примером могут служить массивные спортивные носки, которые модницы сейчас носят со всеми своими нарядами.

Яркие базовые элементы в многослойных луках

Этот микротренд в холодное время года модницы встречают с распростертыми объятиями при создании многослойных нарядов. Они надевают яркие водолазки в качестве шикарного базового слоя. Носить их можно подо все: от байкерских курток до шерстяных блейзеров.