 

Супруг Нюши намекнул на мистическое происхождение имени сына

16.01.2022, 11:20, Разное
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Муж известной исполнительницы Нюши пояснил поклонникам о выборе имени сына. В своей социальной сети супруг поделился, что эта история приобрела мистический характер.
В прошлом декабре артистка родила сына. Это произошло в одной из элитных клиник Дубая. Но родители скрывают информацию об имени ребенка. То же самое было и с первой дочкой, которой дали оригинальное имя Серафима Симба. Даже спустя три года публика только привыкает к нему.

Муж певицы Игорь Сивов рассказал, что малыш сам выбрал себе имя, причем сделал это достаточно мистическим образом. Продолжать тему он не стал и пообещал позже раскрыть все подробности.

Поклонники стали выдвигать свои версии. Фигурировал вариант с именем Пумба — персонаж анимационного мультфильма “Король Лев”. Певица ответила, что имя еще не придумали, но сейчас у нее есть над чем подумать благодаря своим фолловерам.

Сивов и Нюша провели новогодние каникулы в ОАЭ, родители устроили магическое шоу для дочки. Этому подтверждение стало видео со следами Санта Клауса в виде разбросанных фантиков от конфет и презентов.



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