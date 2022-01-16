Супруг Нюши намекнул на мистическое происхождение имени сына

Муж известной исполнительницы Нюши пояснил поклонникам о выборе имени сына. В своей социальной сети супруг поделился, что эта история приобрела мистический характер.

В прошлом декабре артистка родила сына. Это произошло в одной из элитных клиник Дубая. Но родители скрывают информацию об имени ребенка. То же самое было и с первой дочкой, которой дали оригинальное имя Серафима Симба. Даже спустя три года публика только привыкает к нему.

Муж певицы Игорь Сивов рассказал, что малыш сам выбрал себе имя, причем сделал это достаточно мистическим образом. Продолжать тему он не стал и пообещал позже раскрыть все подробности.

Поклонники стали выдвигать свои версии. Фигурировал вариант с именем Пумба — персонаж анимационного мультфильма “Король Лев”. Певица ответила, что имя еще не придумали, но сейчас у нее есть над чем подумать благодаря своим фолловерам.

Сивов и Нюша провели новогодние каникулы в ОАЭ, родители устроили магическое шоу для дочки. Этому подтверждение стало видео со следами Санта Клауса в виде разбросанных фантиков от конфет и презентов.