Ученые назвали клубнику лучшим средством борьбы с висцеральным жиром

С каждым годом растет количество страдающих большим количеством висцеральный жир. Daily Express в своей статье утверждает, что есть средство, которое поможет снизить процент висцерального жира, а также справиться с высоким давлением. Это не лекарство и не новая диета, а продукт, который может позволить себе каждый – клубника.

Висцеральный жир отличается от подкожного тем, что обволакивает внутренние органы человека, принимает участие в биохимических процессах и влияет на структуру гормональных молекул.

Страдают висцеральным ожирением люди с такими признаками как: генетическая предрасположенность и гормональный сбой.

Справиться с этой проблемой может клубника, простая ягода, содержащая в себе клетчатку, способную замедляющая процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник.

В медицинском центре Wake Forest Baptist проводили исследования о пользе ягод и фруктов для организма человека и борьбе с лишним весом. По полученным данным, исследователи смогли доказать, что каждые 10 грамм клетчатки могут сократить объем жира в организме на 3,7% в течении следующих пяти лет.

Следует отметить еще одну отличительную черту клубники. Она содержит в себе антиоксиданты, которые могут предупредить развитие инсульта и рака. Эксперты утверждают, что, употребляя три порции клубники в день, можно обезопасить себя от этих недугов, пишет портал Newinform.

Источник: inosmi.ru