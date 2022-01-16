 

Молодая мама Ольга Серябкина поделилась своим опытом послеродовых трудностей

16.01.2022, 11:20, Разное
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У экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной вскоре после выписки из родильного дома развилась эмоциональная уязвимость, она легко обижалась и постоянно хотела плакать.
За полтора месяца в статусе мамы первенца певица Ольга Серябкина успела испытать на себе психологические трудности, возникшие после родов. По приезду домой у экс-солистки Serebro развилась эмоциональная уязвимость, она легко обижалась и постоянно хотела плакать, «Гормоны зашкаливали страшно».

В дальнейшем исполнительница заподозрила у себя послеродовую депрессию, по началу её всё вокруг устрашало и казалось опасным, она даже смотрела на сына и не могла поверить, что это её ребенок.

Выбраться из такого состояния Ольге помогла лишь поддержка близких, которые всегда были рядом. Певица решительно не готова доверить маленького Луку няням в его первый год жизни, поэтому с сыном ей активно помогают муж и мама. Муж воспринял появление первенца намного легче, и, по словам Серябкиной, стал более ответственным, ведь у него есть огромное желание – дать ребенку всё самое лучшее.



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