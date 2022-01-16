 

Пузатенькая – Личное мнение

16.01.2022, 11:18, Разное
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У нынешней жены бывшего Бузовой комментаторы обнаружили пузо.

Женщина старательно убеждала всех, что и после третьих родов выглядит, будто и не рожала вовсе, но внимательные наблюдатели заметили, что это был фотошоп.


Фото: Соцсети

Очень зря инстаграмщицы накинулись на Костенко — даже без ретуши родившая подряд несколько раз баба выглядит хорошо.

Тем не менее, проблема всё-таки есть.

Тарасов, начитавшись обманутых инстаграмщиц, вполне может сам разглядеть пузо жены.

Разглядев, он обидится. Подумает: для той ли цветёт? Достойна ли его чуть пузатенькая жена быть рядом с ним?

На душевные метания футболиста мне наплевать. Но что делать Костенко — идти и разводиться покорно?

Нет, Настя, есть выход! Рассказываю.

Следует снова немедленно забеременеть. Эти ты убьёшь сразу двух-трёх зайцев, если не больше.

Считай сама.

Во-первых, от тебя отстанут инстаграмщицы с упрёками про твоё пузо. Во-вторых, Тарасов снова будет вынужден делать вид, что счастлив, и не посмеет бросить тебя, чтобы не стать в Инстаграме изгоем, который бросил беременную. В-третьих, беременностью можно объяснить не только живот, но и жир на боках.

Я — мамочка, набираю силы и питательные вещества для родов. Всё, отстаньте.

Ну, а в следующий раз, уже после четвёртых или пятых родов, более внимательно публиковать полуголые видео, чтобы никто не увидел пузо.

Согласны? Посоветуйте что-нибудь этой Костенко хорошего.

Источник: Лена Миро



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