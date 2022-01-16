Самолеты с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье

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16.01.2022, 11:17, Новости дня
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Все 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский, сообщили в Минобороны России.

«Девятнадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 «Руслан») с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ведомстве добавили, что по окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации. 

В воскресенье 19 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС РФ с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алматы на аэродром Чкаловский в Московской области. 

Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ РФ и Белоруссии.



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