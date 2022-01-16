Талибы применили слезоточивый газ против протестующих женщин в Кабуле

Сторонники пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, запрещенная ООН) применили слезоточивый газ против устроивших демонстрацию женщин, организованной в Кабуле, сообщают местные СМИ.

По данным Aamaj News, «группа афганских женщин вышла на улицы Кабула на акцию протеста против вводимых талибами ограничений». Участницы демонстрации требовали обеспечения своих законных прав, передает ТАСС.

Для разгона манифестации талибы применили слезоточивый газ.

Напомним, что в декабре в Кабуле боевики террористического движения «Талибан» открыли огонь по устроившим демонстрацию женщинам.

До этого канал TOLO News сообщал, что в Кабуле группа женщин вышла на улицы и потребовала соблюдать их права. Число участников демонстрации не превышало нескольких десятков.

Напомним, РФ призывала талибов к отказу от жестких подходов к роли женщин в обществе.