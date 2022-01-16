“Копия папаша, только с волосами”, “С виду все 20 уже”. Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет

“Твой день. Твои 14. Честно? Не верю. В хорошем смысле. Мы с мамой очень тебя любим. Любим и верим, что ты соберешь стадион, куда придут слушать твой вокал. А те, кто не придут, пожалеют об этом. Только будь с мечтой. И слушай сердце”, – написал он в подписи к фото.

“Красавица. Взяла лучшее у родителей”, – прокомментировала romanikhina.liudmila.

“А с виду все 20 уже”, – отметил reshet99705.

“Копия папаши, только с волосами”, – написал asan3077.

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Публикация от Евгении * Кошевои * (@evgenii.koshevoi)

Контекст:

Варвара Кошевая – старшая дочь Ксении и Евгения Кошевых. Пара зарегистрировала брак 7 июля 2007 года. У них также есть младшая дочь Серафима (2014).

Варвара Кошевая участвовала в шоу “Рассмеши комика. Дети”, “Голос. Дети”, “Лига смеха”, снялась в сериале “Папа рулит”.

В ноябре 2020 года Варвара Кошевая публично заявила, что в школе подвергалась буллингу из-за того, что дети считают ее отца клоуном. Комментируя заявление дочери, Кошевой признался, что не чувствует в этом своей вины.

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