В Украине бустерную дозу вакцины от коронавируса получили 95 тыс. человек

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 39 769 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 13 043 человека, получили вторую дозу – 18 760 человек, получили дополнительную дозу – 214 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 7752 человека”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в субботу в стране прививки делали 411 мобильных бригад иммунизации, 2423 пункта и 436 центров вакцинации.

Больше всего прививок, по данным ведомства, сделали за последние 24 часа в Киеве (5876), меньше всего – в Луганской области (468).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 29 349 091 прививка. Вакцинировано 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9512 человек, получили бустерную дозу – 94 948 человек”, – рассказали в Минздраве.

Большинство прививок делали в среду вакциной от Pfizer (29 445). Всего вводили четыре разных препарата.

14 января в Украине от коронавируса вакцинировали почти 91 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

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