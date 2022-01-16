 

Джокович проиграл апелляцию, его депортируют из Австралии. Серб прокомментировал решение суда

16.01.2022, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Джокович намеревался защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису, однако федеральный суд признал законным решение министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, который 14 января повторно аннулировал визу серба.

Теперь Джоковича должны депортировать из страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который еще 5 января прогнозировал, что невакцинированного серба отправят домой “следующим самолетом”, поприветствовал единогласное решение судей.

Комментируя результат апелляции, Джокович заявил, что “крайне разочарован решением”, но уважает решение суда и будет “сотрудничать с соответствующими органами” при отъезде из Австралии.

Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января, после приземления в аэропорту Мельбурна, визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл суд. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию.

Контекст:

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.

Джокович выигрывал этот турнир девять раз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

На 14 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили 318,6 млн случаев коронавирусной инфекции (в Австралии – 1,2 млн.). Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года, в Австралии, по данным Bloomberg, полностью привито почти 78% населения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Под Харьковом произошло ДТП с участием колонны военной техники. Пострадали двое

19.11 / Independent – два теракта в течение месяца — британцев призвали к «бдительности» в преддверии Рождества

08.08 / Киев решил приостановить работу КПП на границе с Крымом

27.01 / “Ничто не остановит декоммунизацию, время которой настало”. В Украине снесли последний памятник Ленину – активист

27.08 / Зеленский ответил, почему государство выделяет средства на президентский университет, когда есть вузы, где зимой в аудиториях +13 ºС

16.09 / Никаких препятствий работе НАБУ решение КС не создает – представитель президента в суде

06.09 / Шойгу обвинил НАТО в регулярной имитации авиаударов по России

24.05 / Самолет Ryanair посадили в Минске по согласованию с руководством авиакомпании

17.09 / WP – «очередной мрачный рубеж» — почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения COVID-19

26.10 / ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика