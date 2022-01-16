Мнение: Психологика событий. №25а. Что такое Марафон Желаний

Поскольку предыдущий выпуск об интервью Собчак и Блиновской был встречен очень радушно, и вы поставили за сутки 150 лайков – я, как и обещал, выпускаю продолжение. И в этот раз поговорим мы более детально – причем в первую очередь не про взаимоотношения двух светских львиц и долларовых миллионерш, но на более животрепещущую тему – что такое вообще “марафон желаний” и как так может быть, что люди этого не просто хотят, но еще и за это платят. Здесь у нас будет очень много пищи для размышлений. Заодно постараемся спасти репутацию Блиновской – она, как мне кажется, совсем не так плоха, как ее попыталась выставить хитрая Ксения, да и то, чем она занимается – это не совсем “ерунда и шарлатанство”.

К сожалению, в самом конце записи что-то пошло не так, и последние несколько минут малость спутались. Переписывать всё заново мне не хочется, поэтому прошу прощения – оставим пока так, в третьем видео – которое будет посвящено САМОЙ интересной теме: а что может стоять ЗА “Марафоном желаний”, какой должен быть следующий шаг – я все разъясню и исправлю.