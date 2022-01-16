Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, проходящем в Таллине.

Скриншот трансляции «1-го канала»

Первое место выиграла Камила Валиева, набрав в сумме в короткой и произвольной программах 259,06 балла. Второй по итогам двух программ стала Анна Щербакова (237,42 балла). Третье место заняла Александра Трусова (234,36 балла).

Российские спортсмены выиграли все золотые медали чемпионата Европы. Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в парном катании, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото в танцах на льду. Всего сборная РФ на ЧЕ выиграла 9 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

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