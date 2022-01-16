 

Мнение: Зеленский отменил выборы на Донбассе

16.01.2022, 11:10, Разное
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Зеленский своим указом отменил выборы на оккупированных ВСУ территориях ДНР и ЛНР.
Собственно, это все что нужно знать про украинские заявления о том, что вот когда ВСУ возьмут под контроль границу, вот тогда на Донбассе пройдут "честные и свободные выборы".
Но как видим, за линией фронта, выборы проводить также не торопятся, опасаясь неприятных результатов. Совершенно очевидно, что у жителей Донбасса украинские нацисты ничего спрашивать не собираются, как и учитывать их мнение.

Источник: Colonel Cassad



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