Мнение: Зеленский отменил выборы на Донбассе

Зеленский своим указом отменил выборы на оккупированных ВСУ территориях ДНР и ЛНР.

Собственно, это все что нужно знать про украинские заявления о том, что вот когда ВСУ возьмут под контроль границу, вот тогда на Донбассе пройдут "честные и свободные выборы".

Но как видим, за линией фронта, выборы проводить также не торопятся, опасаясь неприятных результатов. Совершенно очевидно, что у жителей Донбасса украинские нацисты ничего спрашивать не собираются, как и учитывать их мнение.

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