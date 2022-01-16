Раскрыта тайна «хижины» на обратной стороне Луны

Как известно, обратную сторону Луны невозможно разглядеть при помощи телескопов с Земли. А потому представители науки вынуждены пользоваться только теми изображениями, которые были получены с космических аппаратов. Их, к сожалению, не так много, как хотелось бы.

На одну из фотографий попал странный объект, который по форме напоминает покинутую хижину. Разумеется, для любителей научной фантастики и уфологии это был настоящий подарок.

Однако недавно китайский космический ровер «Юйту-2» вплотную приблизился в данному объекту и предоставил наиболее четкие изображения. Оказалось, что это самый обыкновенный камень, который издали в определенном ракурсе действительно напоминает отдельно стоящий домик. Впрочем, ученые ничего другого увидеть и не рассчитывали.