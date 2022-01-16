В Роскосмосе рассказали о благоприятных условиях страхования в отрасли

Как сообщают представители Роскосмоса, в данный момент можно оформить страхование космических запусков по самым низким тарифам. Такими низкими цены страховых полисов не были за всю историю развития космонавтики, уточняют специалисты.

Нынешняя благоприятная ситуация сложилась только благодаря тому, что в последнее время возникало минимальное количество аварийных ситуаций. Доля неудачных стартов очень мала, а потому и стоимость страхования падает.

В результате Роскосмос может экономить деньги. Только за 2019-2020 годы удалось сохранить, таким образом, 450 миллионов рублей, которые были направлены на развитие отрасли. По словам экспертов, тарифы страховых компания будут снижаться и далее, если удастся продолжать работу в таком низкоаварийном режиме.