Мнение: О печальном финале нашего «елбасы»

Официально об этом, конечно же, не говорят… Пока… И даже слухи в неофициальных СМИ, типа телеграм-каналов и социальных сетей, стараются купировать. Но шила ведь в мешке не утаишь. Да и логика происходящего выстраивается уже вполне определённым образом, не оставляющим особого пространства для сомнений и надежд.

В общем, #власть, как и природа у Аристотеля, «не терпит пустоты». Первостепенный для неё вопрос контроля должен решаться максимально быстро, иначе его — в свою пользу — решат другие… По новостям видно, что «процесс пошёл» ©

С того самого момента, как мирные протесты в Жанаозене и Акатау переросли в массовые беспорядки в Алматы и других казахских городах, первый президент суверенного Казахстана, «отец нации» (каз. елбасы) Нурсултан #Назарбаев буквально исчез. Оставил свой пожизненный пост секретаря Совбеза преемнику, официальному главе государства Касым-Жомарту Токаеву и… практически растворился в воздухе. Несмотря на беспрецедентные и трагические события самый авторитетный казах не обратился лично к народу, не засветился на телеэкранах, не промолвил ни слова сам — все заявления строго через посредников. Более того, от самых близких людей — тоже ни слова. И это затяжное молчание уже более чем красноречиво.

Что случилось?

Сложно поверить, будто опытный политик, который возглавляет Казахстан ещё со времён КазССР и который железной рукой в своё время подавлял протесты в том же Жанаозене, вдруг оказался настолько шокирован «террористической атакой», что потерял дар речи. Ещё сложнее представить, что глава могущественного клана, опутавшего страну целой сетью лично преданных людей, сбежал из страны на фоне беспорядков, даже если за ними скрывался дворцовый переворот. Организовать который для Касым-Жомарта Токаева, отличающегося помимо прочего непомерной личной трусостью, к слову, было бы ещё сложнее, чем для российского «президента» Дмитрия Медведева свергнуть в 2011 году всевластного премьер-министра Владимира Путина.

Тем не менее, что-то вдруг придало младшему партнёру в казахстанском властном «тандеме» решимости действовать. И это же что-то «вдруг» парализовало весь назарбаевский клан, включая и Семью. А ведь тайных и явных полномочий у неё — хоть отбавляй. Однако же увольнения и отставки НАНовских идут уже весьма активно при полном непротивлении. Более того, сам Касым-Жомарт #Токаев, прежде славословивший своего патрона при каждом удобном случае, теперь вовсе не упоминает его, с улиц казахстанских городов начали исчезать таблички, где упомянут елбасы, а в стране начался сбор подписей за то, чтобы вернуть Нур-Султану прежнее название Астана.

В общем, заканчивается целая эпоха!

И объяснение этому, пожалуй, может быть только одно. Природу — которая помимо пустоты ещё много чего не терпит — увы, не обманешь. Остальное уже детали…

Некоторые читатели мне, конечно, могут возразить по поводу заголовка. Дескать, ну какой же елбасы «наш», он вполне себе казахстанский, ни капли не пророссийский, скорее наоборот, учитывая рост казахского «национализма» и ухудшающееся отношение к русским, последовательно выдавливаемым со всех государственных постов. Тем не менее, #Казахстан при Нурсултане Назарбаеве всячески держался за Россию: достаточно вспомнить, что #СССР он покинул последним, а в рублёвой зоне оставался ещё почти два года с момента распада «Союза нерушимого». Да и пропутинский интеграционный проект, ЕАЭС, который теперь считается едва ли не единственным российским успехом на постсоветском пространстве, предложил именно казахстанский лидер. Опять же, российскому крупному бизнесу в Казахстане вполне комфортно. Так что по совокупности — #наш.

Отдельный вопрос, какие выводы из всего этого делает отечественный «елбасы», готовящийся разменять уже восьмой десяток. Для него ведь печальный финал тоже не за горизонтом вечности.

Хотя… Тут уже появился прозрачный намёк…

С чего вдруг так возросли откровенно суицидальные настроения в российском руководстве? Может, коллективный одномоментный «Рай» внезапно стал более заманчив?

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