Коронавирус стал настоящим испытанием для Анны Ковальчук

Завершились съемки нового сезона «Тайны следствия» с участием Анны Ковальчук. Сериал вышел на экраны 13 декабря и уже доступен для просмотра всеми желающими.

Актеры всегда идут на большие риски в попытке снять картину, получившую достойную оценку у фанатов. Но, как известно, в данной работе нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что здоровью ничего не угрожает.

Именно с такой ситуацией столкнулась съемочная группа «Тайны следствия». Несмотря на соблюдение всех карантинных норм, первой пациенткой с положительным тестом стала Анна Ковальчук, после чего заразились еще 20 человек из съемочного штаба.

Как стало известно, каждый испытывал определенные осложнения болезни, о чем актриса поведала издательству:

«Ноябрьскую праздничную неделю я провела в больнице. Поэтому съемки растянулись. Да, трудно было, но мы за 21 год сталкивались с огромным количество сложностей, сюда входят и две мои беременности. Так что это просто очередной этап», – подытожила Ковальчук.

На сегодняшний день, актриса оправилась после перенесенного недуга и отметила Новогодние праздники в кругу семьи, в которой сформировались определенные традиции. Ковальчук отметила, что 31 числа они едут в гости к крестной младшего сына, где запускают праздничные салюты, после чего возвращаются домой, где актриса готовит оливье по собственному рецепту. Алкоголь на столе заменяют детским шампанским.

Также Ковальчук отметила, что во время боя курантов она, как и члены ее семьи, загадывают желания, записывая их на бумажках, после чего поджигают, бросают в бокал и выпивают.