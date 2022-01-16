 

Врачи назвали признак рака груди, связанный с употреблением пищи

16.01.2022, 10:36, Разное
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Врачи из Cancer Research UK назвали признак рака груди, связанный с употреблением пищи. Заболевание чаще встречается у женщин, но диагностировать его могут и у мужчин.
Врачи рекомендуют самостоятельно пальпировать молочные железы и область подмышек на наличие уплотнений. Лучше это делать в ванной, намылив руки. Вторым способом является осмотр груди в зеркале, подняв вверх обе руки.

Помимо уплотнений, рак молочной железы может сопровождаться и другими признаками. К ним относятся: выделение жидкости из соска, изменение кожи, сыпь и покраснение, как на самой груди, так и на сосках.

Врач Соня Хан из Medicine Direct отметила, что при раке груди у человека может снижаться аппетит, что приводит к резкой потере веса. Все перечисленные симптомы должны стать основанием для решения обратиться к врачу и пройти обследование. Ранняя диагностика рака влияет на процент излечения и выживаемости. Факторами риска считается наследственность, неправильное питание, отсутствие физической активности, вредные привычки.

Источник: www.express.co.uk



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