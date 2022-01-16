 

Украинский тираж обязателен. С 16 января вступают в силу нормы языкового закона для печатных СМИ

16.01.2022, 10:32, Новости дня
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“16 января – новый этап имплементации норм языкового закона, который безусловно обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского действительно становится больше!”, – заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Согласно входящим в силу положениям, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке.

Они могут издаваться на других языках при условии, что “одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке”. Все версии на разных языках должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Распространение по подписке печатных СМИ, изданных не на государственном языке, допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине на такое же издание на государственном языке.

Во всех местах распространения печатных СМИ не менее 50% наименований должны быть на государственном языке.

Новые требования пока не будут распространяться на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке или на других языках коренных народов Украины, или на английском языке либо другом официальном языке Евросоюза, а также на научные издания. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=232135609095917&set=a.230662385909906

Кремень подчеркнул, что о новых нормах предупреждены все печатные медиа общегосударственного и регионального уровня.

“Надеюсь, что никаких сюрпризов не будет и все будут неукоснительно соблюдать закон и, самое главное, обеспечивать право граждан на получение информации и услуг на государственном языке”, – сказал он.

Согласно данным Книжной палаты Украины, в 2021 году среди общеукраинских и региональных изданий было 217 газет и 107 журналов, которые выходили не на государственном языке и не имели украиноязычной версии.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступают в силу поэтапно. 

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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