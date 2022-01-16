Есть версия, что Назарбаева отравили в Санкт-Петербурге – Белковский

“Появилась даже версия (которую мы, конечно, никак не можем подтвердить и скорее относимся к ней скептически, но и скрыть ее существования не можем – она просто рвется из груди), что Нурсултан Назарбаев мог быть отравлен на саммите СНГ, который проходил в самом конце 2021 года в Санкт-Петербурге”, – сказал он.

Политолог назвал “особенно пикантным” запланированный на январь выход документального фильма производства HBO и CNN об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

“Нарастают слухи о том, что он (Назарбаев. – “ГОРДОН”) мертв. Именно его смерть в первых числах января нынешнего года и стала триггером происходящего, потому что политическая система страны не могла оставаться прежней. Во всяком случае, эта версия никак не опровергнута всем, что происходит по сей день”, – считает Белковский.

Неформальный саммит руководителей стран СНГ проходил в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 года, писал “Интерфакс”. На встрече присутствовал в том числе Назарбаев, отмечало агентство “Синьхуа”.

На сайте елбасы последнее сообщение о Назарбаеве датировано именно 28 декабря. В нем говорится, что Назарбаева на саммит СНГ приглашал президент РФ Владимир Путин, и на встрече обсуждались “актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции и перспективы сотрудничества по данному направлению”.

Контекст:

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии “Нур Отан”, о передаче которой президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января 2022 года.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – “лидера нации”.

Одно из требований митинговавших в Казахстане со 2 января: “Старик, уходи” – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

14 января стало известно, что в городах страны снимают таблички с именем Назарбаева.

—