 

Гибель туристки на Говерле. В полиции рассказали, как это произошло

16.01.2022, 10:32, Новости дня
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О том, что при восхождении на Говерлу в субботу погиб человек, еще двое пострадали, сообщали спасатели. 

По информации полиции, трое туристов упали с обрыва. Это произошло на “синем” туристическом маршруте – из нескольких размеченных туристических маршрутов на вершину он считается самым коротким (3,7 км), но самым сложным. 

“Установлено, что в результате падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались. Все они жители Одесской области. После падения 32-летняя женщина смогла позвонить по телефону спасателям и сообщить о случившемся”, – рассказали в полиции.

Отмечается, что поисково-спасательные работы были затруднены сложными погодными условиями и сильным порывистым ветром. В 14.40 спасатели доставили пострадавшего мужчину на базу Заросляк и передали медикам, а в 15.50 – транспортировали пострадавшую женщину.

Тело погибшей осмотрели сотрудники полиции, и следов насильственной смерти не нашли. 

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой “несчастный случай”, досудебное расследование продолжается.  

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/7292070724166838

В ГСЧС призвали не ходить в горы зимой, когда есть высокая лавинная опасность и плохие погодные условия. 

“Надо заранее к этому готовиться, иметь хорошую экипировку, физическую подготовку, иметь с собой GPS, топографические карты, а также иметь навыки и опыт пребывания в горах. Необходимо зарегистрироваться у спасателей, оставить свои контакты и маршрут, чтобы специалисты знали, где вас искать”, – подчеркнули спасатели. 

https://www.facebook.com/MNSIFR/posts/236607198628651

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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