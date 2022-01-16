Гибель туристки на Говерле. В полиции рассказали, как это произошло

О том, что при восхождении на Говерлу в субботу погиб человек, еще двое пострадали, сообщали спасатели.

По информации полиции, трое туристов упали с обрыва. Это произошло на “синем” туристическом маршруте – из нескольких размеченных туристических маршрутов на вершину он считается самым коротким (3,7 км), но самым сложным.

“Установлено, что в результате падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались. Все они жители Одесской области. После падения 32-летняя женщина смогла позвонить по телефону спасателям и сообщить о случившемся”, – рассказали в полиции.

Отмечается, что поисково-спасательные работы были затруднены сложными погодными условиями и сильным порывистым ветром. В 14.40 спасатели доставили пострадавшего мужчину на базу Заросляк и передали медикам, а в 15.50 – транспортировали пострадавшую женщину.

Тело погибшей осмотрели сотрудники полиции, и следов насильственной смерти не нашли.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой “несчастный случай”, досудебное расследование продолжается.

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В ГСЧС призвали не ходить в горы зимой, когда есть высокая лавинная опасность и плохие погодные условия.

“Надо заранее к этому готовиться, иметь хорошую экипировку, физическую подготовку, иметь с собой GPS, топографические карты, а также иметь навыки и опыт пребывания в горах. Необходимо зарегистрироваться у спасателей, оставить свои контакты и маршрут, чтобы специалисты знали, где вас искать”, – подчеркнули спасатели.

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