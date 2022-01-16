Американские ученые пытаются разгадать природу солнечного ветра

На слуху тема использования солнечного ветра как движущей силы для космических аппаратов. Но, как оказалось, науке до сих пор полностью не ясна природа данного явления. Что же такое солнечный ветер? Получить исчерпывающий ответ на этот вопрос пытаются сегодня исследователи из американского университета в штате Миннесота.

Для того чтобы достичь поставленной цели, ученые используют данные, собранные космическим зондом «Паркер», который был запущен еще в 2018 году.

По мнению исследователей, их работа поможет не только получить новые фундаментальные знания о потоке частиц, но и точнее предсказывать космическую погоду. Также сотрудники университета рассчитывают сделать новые научные открытия, которые помогут создать новые технологии.