 

Китай создает собственную систему спутниковой связи Guo Wang

16.01.2022, 10:25, Новости дня
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Как сообщают осведомленные источники, Китай значительно продвинулся в деле создания своей национальной системы спутниковой связи Guo Wang. Для этого запланировано развертывания низкоорбитальной флотилии передающих и принимающих сигналы аппаратов.

Развертыванием системы непосредственно занимаются две специализированные компании, которые были специально созданные для реализации данного проекта.

По предварительным данным, Китай планирует запустить почти 13 тысяч спутников связи. Это позволит успешно конкурировать с западными аналогичными системами. Осуществление проекта должны завершить до 2035 года, однако вывод спутников на орбиту начинается уже в том году.



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