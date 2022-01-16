Россиянам дали советы по защите аккаунта на «Госуслугах» от мошенников

Портал «Госуслуги» разослал предупреждение пользователям об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами.

Россиян призвали не сообщать мошенникам код из СМС и дали советы по защите аккаунта. В предупреждении подчеркивается, что сотрудники Госуслуг никогда не запрашивают такую информацию, передает РИА «Новости».

Кроме того, клиентам портала порекомендовали использовать дополнительные способы защиты данных – настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС.

Ранее Минцифры стало известно о новом способе мошенничеств с QR-кодами на портале «Госуслуги», когда мошенники пытаются «восстановить» пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт.