 

При пожаре в ресторане Москвы погиб человек

16.01.2022, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве начали проверку после пожара в ресторане в центре города, где погиб мужчина, сообщили в прокуратуре столицы.

«Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в ресторане на Шелепихинской наб. По предварительной информации, возгорание произошло 16 января 2022 года около 4 часов. В результате пожара погиб мужчина 1993 г.р., работавший поваром, есть пострадавший – мужчина 1979 г.р., осуществлявший охрану заведения, госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в декабре в гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, площадь возгорания возросла до 5 тыс. кв. метров, обрушилась кровля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В Казахстане задержали более 4 тыс. человек, среди них есть иностранцы – МВД

27.10 / Insider – бывшие домашние работники подали в суд на Цукерберга за дискриминацию

08.11 / Жителей Вильнюса призвали запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС

02.11 / Шотландия выразила недовольство зависимостью от Лондона

15.01 / Подведены итоги референдума о форме правления в Киргизии

27.09 / CNN – финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу встретили в Китае как национального героя

02.05 / В мире: Эстонию лишили возможности снова нахамить России

14.10 / Полиция Норвегии назвала число жертв нападения с луком и стрелами

10.12 / Саакашвили пообещал вернуться в Украину после выхода из тюрьмы

15.08 / Евросоюз решил подготовить санкции против Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика