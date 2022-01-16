При пожаре в ресторане Москвы погиб человек

В Москве начали проверку после пожара в ресторане в центре города, где погиб мужчина, сообщили в прокуратуре столицы.

«Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в ресторане на Шелепихинской наб. По предварительной информации, возгорание произошло 16 января 2022 года около 4 часов. В результате пожара погиб мужчина 1993 г.р., работавший поваром, есть пострадавший – мужчина 1979 г.р., осуществлявший охрану заведения, госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в декабре в гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, площадь возгорания возросла до 5 тыс. кв. метров, обрушилась кровля.