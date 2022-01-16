 

Генсек ОДКБ исключил новое обострение ситуации в Казахстане

16.01.2022, 10:10, Новости дня
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Новое обострение ситуации в Казахстане невозможно, сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

«Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации – не только казахский народ, но и руководство страны», – сказал он в интервью RT.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ РФ и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.



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