 

“Кавээновский выпендреж”: экс-советник Путина о новом предложении Зеленского Байдену

16.01.2022, 9:58, Разное
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Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский попросил лидера США Джо Байдена организовать онлайн-переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле пока никак не комментируют новую инициативу Киева, из Белого дома также не было сообщений по этому поводу.

Впрочем, само предложение Зеленского выходит за рамки существующих протоколов. Так считает экс-советник Путина Владимир Шевченко. “Это просто кавээновский выпендреж”, – прокомментировал эксперт недавний звонок президента Украины в Вашингтон.

Шевченко сомневается, что в Белом доме серьезно отнеслись к инициативе Зеленского. По мнению Владимира Николаевича, американские политики, которые привыкли соблюдать протокол, наверняка просто улыбнулись. Если же Кремль будет публично отвечать, то назовет это глупостью, уверен эксперт.

Возможные переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждаются с момента вступления последнего в должность президента Украины. Однако такая встреча до сих пор не состоялась, поскольку в Кремле не видят в ней смысла. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ситуацию усложняет нежелание Киева выполнять Минские соглашения.



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