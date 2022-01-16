Врач назвал пять признаков необратимых последствий высокого уровня холестерина

Врач-терапевт компании Digital healthcare Numan Люк Пратсидес рассказал, что высокий уровень холестерина вначале кажется доброкачественным, так как зачастую протекает бессимптомно. При длительном состоянии организму наносится непоправимый ущерб, о чем сигнализируют пять симптомов.

Высокий уровень холестерина в крови способствует формированию жировых бляшек на стенках сосудов, которые со временем могут частично или полностью блокировать кровоток. На ранних стадиях данного заболевания человек может избавиться от проблемы путем соблюдения здоровой диеты и занятиями спортом. В худшем случае, у человека развивается атеросклероз из-за уплотнения стенок кровеносных сосудов, а сам процесс становится необратимым.

Признаки состояния зависят от того места, где появились холестериновые бляшки. Если они сформировались в коронарных артериях, кровеносных сосудах, которые снабжают сердце, то сердечная мышца не получает достаточного кровоснабжения, а также кислорода и питательных веществ. Заболевание сопровождается ишемией и болями в грудной клетке, а при отсутствии лечения закончится инфарктом.

В случаях, когда бляшки образовались в головном мозге, атеросклероз мелких сосудов может привести к потере памяти и прогрессирующей когнитивной дегенерации, известной как сосудистая деменция. В более крупных сосудах это спровоцирует появление симптомов, подобных инсульту, которые исчезают через короткое время, известных как транзиторные ишемические атаки.

Люк Пратсидес назвал и другие необратимые предупреждающие знаки. К ним относятся эректильная дисфункция, потеря зрения и проблемы с кровообращением в конечностях. По словам врача, полностью избежать атеросклероза невозможно, так как со временем неизбежны небольшие бляшки, но можно предотвратить закупорку крупных сосудов и замедлить прогрессирование существующих атеросклеротических бляшек, соблюдая диету с низким содержанием насыщенных жиров. Речь идет о об отказе или ограниченном употреблении сливочного масла, сала, кокосового и пальмового масла, тортов, печения, жирных сортов мяса, колбас, бекона, сыра.

По словам доктора Пратсидеса, следует придерживаться диеты с низким содержанием рафинированного сахара, воздерживаться от курения и избегать чрезмерного употребления алкоголя. Регулярные физические упражнения, которые включают в себя сердечно-сосудистые упражнения, такие как бег или езда на велосипеде, также помогают поддерживать здоровые кровеносные сосуды.

Источник: www.express.co.uk