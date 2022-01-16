 

В Украине шесть дней подряд снижается число смертей среди пациентов с COVID-19

16.01.2022, 9:48, Новости дня
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“За сутки 15 января в Украине зафиксировано 6379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 503, медработников – 92). […] Также за прошедшие сутки госпитализировано 1957 человек, летальных исходов – 88, выздоровело 2359 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 10,5 тыс. случаев COVID-19.

Суточная смертность падает в Украине шесть дней подряд, начиная с 10 января, когда было зафиксировано 219 летальных исходов.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 754 458 случаев коронавирусной инфекции, скончались 98 283 пациента с COVID-19, выздоровело 3 553 642 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/297696169051273

По данным Минздрава, в субботу в стране сделали 43 701 тест на коронавирус. Больше всего новых инфицирований подтвердили во Львовской (625) и Харьковской (612) областях, больше всего смертей – в Киеве (10).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В октябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. “Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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