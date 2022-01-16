В Биробиджане появились “языковые патрули”

Полиция Еврейской автономной области (ЕАО) сообщила об участившихся жалобах на активистов, заставляющих жителей области разговаривать на идиш. Ролики с подобными сценами наводнили социальные сети.

В записях YouTube-канала Shlakht far Shprakh (“Битва за язык”) молодые люди требуют говорить на идиш от сотрудников сферы услуг, военнослужащего, врачей. Активисты напоминают, что в ЕАО два государственных языка, и «уважающие себя граждане должны знать как русский, так и идиш».

В одном из роликов YouTube-канала женщина приносит извинения за высказывание о том, что русские построили Биробиджан. На другом видео показано кафе «У Ашота», где активисты не смогли сделать заказ на идиш. Владелец заведения Зиявудин Магомедов обещает, что в следующий раз гостей будут обслуживать на обоих государственных языках.

– Сделаем вывеску и меню на идиш. Я даже Шолом Алейхема в оригинале прочитаю, — заверил предприниматель.

Сами активисты заявляют, что «патрули» созданы не для запугивания, а для поддержки тех, кто до сих пор не владеет идиш.

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