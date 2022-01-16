Назван снижающий тягу к сладкому продукт

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16.01.2022, 9:26, Новости дня
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Чернослив способствует контролю аппетита и снижает тягу к сладкому, к такому выводу пришли диетологи из США.

Результаты исследования публикует издание Journal of Nutrition Bulletin. В эксперименте группа добровольцев употребляла чернослив вместо закусок во время выполнения программы по снижению веса, передает Рен ТВ. 

«Было зафиксировано значительное снижение средней массы тела в группе, употребляющей чернослив. Это говорит о том, что чернослив может способствовать контролю аппетита», – пояснили исследователи.

Отмечается, что люди после употребления чернослива меньше чувствовали голод. Специалисты назвали его лучшим продуктом для перекуса.

Как уточнила диетолог Лорен Манакер, сухофрукт насыщен природными антиоксидантами, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Она посоветовала людям, любящим сладкое, заменить вредные десерты на этот полезный продукт.

Ранее диетолог Анна Мелехина рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом. 



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