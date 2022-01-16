Врач объяснил появление синяков при коронавирусе

Гематомы на теле у пациентов с коронавирусом вызваны прописанными врачами препаратами, сообщил врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ Павел Трахтман.

По его словам, коронавирус может провоцировать нарушения в системе свертывания крови, тогда пациентам назначают препараты для разжижения крови и предотвращения образования тромбов – антикоагулянты. Они и провоцируют появление подобных синяков, передает радио Sputnik.

«Коронавирус, без всякого сомнения, влияет на свертываемость крови, это хорошо известно. Он повышает свертываемость. Условно говоря, кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям. И прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», – рассказал он.

Гематолог предупредил, если во время лечения коронавирусной инфекции на теле появились синяки, то нужно срочно сообщить об этом врачу. Тогда специалист еще тщательней изучит свертывающую систему крови, запросит дополнительные анализы и скорректирует свои назначения.

Трахтман также отметил, что беспричинное появление гематом на теле в любом случае нехороший признак, и его нельзя оставлять без внимания.

«Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных. Поэтому если гематомы на коже появились без связи с какой-либо травмой, если человек не ударялся, никаких внешних воздействий не было, то это повод быстро обратиться к специалисту», – сообщил он.

Ранее главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов рассказал газете ВЗГЛЯД, что поскольку «омикрон» – это тот же коронавирус, просто имеющий иные мутации, то осложнения у переболевших, скорее всего будут.