Самолет с российскими миротворцами прибыл на аэродром «Чкаловский»

Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский», сообщила пресс-служба Минобороны России.

«По прибытию всех самолетов на аэродром будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ», – говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Отмечается, что после торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

В воскресенье 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС РФ с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алматы на аэродром Чкаловский в Московской области.

Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ РФ и Белоруссии.