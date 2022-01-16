 

Какие нововведения по НДФЛ при операциях с недвижимостью вступили в силу в январе 2022 года

16.01.2022, 9:14, Разное
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1 января 2022 года произошли изменения в налоговом законодательстве. Они связаны с расчетом налога при операциях с недвижимостью. О новых правилах напомнили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Теперь при заполнении декларации 3-НДФЛ разрешено не указывать доходы от продажи
движимого и недвижимого имущества до того, как завершится трех– или пятилетний срок владения им, если прибыль не превышает размер налогового вычета. Это нововведение касается россиян, которые продали квартиру или дом меньше, чем за один миллион рублей.

В ФНС рассказали, что гражданин имеет право на налоговый вычет с момента подписания акта приема-передачи застройщиком. Семьи с детьми могут не платить налог при продаже недвижимости. Срок владения квартирой или домом в данном случае не имеет значения. Однако есть несколько условий, с которыми можно ознакомиться на сайте налоговой службы.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в России стало проще получить налоговый вычет при покупке недвижимости – еще до окончания налогового периода. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к работодателю. Новые положения вступили в силу 1 января 2022 года



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