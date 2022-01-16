“Пытается попасть в высшую лигу”: Пушков о предложении Зеленского провести саммит РФ – Украина – США

Накануне стало известно о том, что Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер рассматривает возможность проведения онлайн-саммита.

Член Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что такие переговоры не нужны никому, кроме Киева. Политик считает предложение президента Украины очередной попыткой пиара, причем неудачной. “Зеленский все пытается попасть в высшую лигу”, – прокомментировал сенатор инициативу лидера Незалежной.

По словам Пушкова, Украина не является самостоятельным субъектом в политике Запада, а лишь ее придатком. Однако это так и не может понять Зеленский, считает российский политик.

Кстати, в Кремле уже прокомментировали возможный саммит Россия – Украина – США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не предлагал провести такую встречу.

Ранее идею Владимира Зеленского о трехсторонних переговорах раскритиковал бывший советник президента России Владимир Шевченко. Он назвал предложение президента Украины “кавээновским выпендрежем”, а также счел нарушением существующих протоколов.